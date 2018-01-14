14/01/2018 08:52


Everton taraftarından Cenk Tosun'a ilginç mesaj

Cenk Tosun

Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan Cenk Tosun, yeni formasıyla ilk olarak Tottenham'a karşı mücadele etti

Milli golcü ilk 11’de başlayıp 62 dakika forma giyerken performansıyla alkış aldı ancak takımı Tottenham Hotspur’a deplasmanda 4-0’lık skorla pek bir varlık gösteremeden mağlup oldu.

Müsabakanın ardından bir Everton taraftarının yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan ve paylaşılan mesajda James isimli taraftar, Cenk’e, “Lütfen Beşiktaş’a geri dön. Bu acıyı hak etmiyorsun” şeklinde seslendi ve takımının kötü gidişatından dem vurdu.


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