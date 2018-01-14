14/01/2018 08:48


Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan İstanbul'da

Arda Turan

Barcelona'dan Medipol Başakşehir Kulübüne transfer olan Arda Turan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ile özel uçakla İspanya'dan İstanbul'a geldi

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Arda, "Sadece kısa vadeli hedefler için değil, uzun vadeli hedefler için de geldim. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa birlikte ulaşırız." dedi. Yaşadığı mutluluğu dile getiren Arda, "Bana bu fırsatı verdikleri için öncelikle başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya teşekkür ediyorum. Yeniden sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde, böyle bir organizasyonun içinde futbol oynayacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Polis ve taraftarlar arasında gerginlik

Arda Turan'ın gelişi sırasında Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaşanırken polis ve taraftarlar karşı karşıya geldi.Terminal içinde Arda'yı çevreleyen polislerle basın mensupları arasında yaşanan arbede, çıkışta bekleyen taraftarlar ve güvenlik güçleri arasında kavgaya dönüştü.

Arda'nın araca bindirilmesi için yol açmaya çalışan güvenlik güçleri, meşaleler yakıp tezahüratlar yaparak oyuncuyu bekleyen taraftarları uzaklaştırmak istedi. Polis tarafından müdahale edilerek dağıtılmaya çalışılan taraftarlar, yabancı madde atarak karşılık verdi.Oyuncunun havalimanından ayrılmasının ardından ortam sakinleşirken bir taraftarın baygınlık geçirdiği görüldü. Yaşanan olaylar sırasında kendisini bekleyen araca bindirilen Arda, Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı.


ABD Savunma Bakanlığı
ABD'de panik yaratan mesaj 'Füze fırlatıldı derhal güvenli bir yer bulun'
Cenk Tosun
Everton taraftarından Cenk Tosun'a ilginç mesaj
Arda Turan
Medipol Başakşehir'in yeni transferi Arda Turan İstanbul'da
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak altın fiyatları
Hazal Akyürek
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal'ın feci sonu
İlgili Haberler
Cenk Tosun

Everton taraftarından Cenk Tosun'a ilginç mesaj

Cyle Larin

Cyle Christopher Larin sağlık kontrolünden geçirildi

Moussa Sow

Moussa Sow resmen Bursaspor’da

Arda Turan

Flaş gelişme Arda Turan resmen Medipol Başakşehir'de

Son Dakika Haberleri
ABD Savunma Bakanlığı

ABD'de panik yaratan mesaj 'Füze fırlatıldı derhal güvenli bir yer bulun'

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 14 Ocak altın fiyatları

Hazal Akyürek

20 yaşındaki üniversite öğrencisi Hazal'ın feci sonu

CHP İstanbul İl Başkanı

Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam