Cyle Christopher Larin sağlık kontrolünden geçirildi

Cyle Larin için transfer görüşmelerinin başladığını KAP'a bildiren Beşiktaş'ta Kanadalı oyuncu bugün sağlık kontrolünden geçirildi

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Acıbadem Sports'ta detaylı kan tetkikleri yapılan 22 yaşındaki forvet; ortopedi, iç hastalıklar, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Genç futbolcu daha sonra akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerinden geçirildi.