13/01/2018 14:16


Moussa Sow resmen Bursaspor’da

Moussa Sow

Bursaspor, Al-Ahli Dubai forması giyen Moussa Sow'u kadrosuna kattı

Bursaspor Kulübü, yeni transferleri Moussa Sow'un Bursa’ya geldiğini duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyu yarım sezonluk kiralık olarak kadrosuna kattı. Bursaspor'un Ah Ahli'de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü için 750 bin Euro ödeyeceği öğrenildi.

Bursaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, “Prensip anlaşmasına vardığımız Moussa Sow bugün Bursa’ya geldi. Yarın yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendini Bursasporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak” denildi.

 


Moussa Sow
Moussa Sow resmen Bursaspor’da
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