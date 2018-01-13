Flaş gelişme Arda Turan resmen Medipol Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir, Barcelona ile yollarını ayıran Arda Turan'ı 2 buçuk sezonluğuna kiraladığını resmen duyurdu

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil, Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan 30 yaşındaki futbolcu, 2005 yılında profesyonel oldu. 2011 yılında 13 milyon euro’ya Atletico Madrid’e transfer olan Arda, 2015’te 34 milyon euro bedelle Kalatan devi Barcelona’ya geçti.

BARCELONA DA TRANSFERİ AÇIKLADI

Barcelona Kulübü, milli futbolcunun 2 buçuk sezon kiralık olarak Başakşehir’e transfer olduğunu duyurdu.

İşte o açıklama;

“FC Barcelona ve İstanbul Medipol Başakşehir kulüpleri Arda Turan’ın iki buçuk sezon kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı. Bu süreçte FC Barcelona oyuncunun UEFA transfer dönemleri içerisinde başka bir takıma transferi hakkını saklı tutmakla birlikte performansa göre bonuslar alacak. İstanbul Medipol Başakşehir’in satın alma opsiyonu bulunuyor.”