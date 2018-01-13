Siyah beyazlılar Larin transferi için MLS yönetimi ile anlaştı

Cenk Tosun'u rekor ücretle Everton Kulübüne transfer eden Beşiktaş, Cyle Larin’i renklerine bağlamak istiyor

ABD’de Orlando City forması giyen 22 yaşındaki oyuncu ile yıllık 1.6 milyon Euro’ya anlaşan ancak MLS Ligi yönetiminin yüksek bonservis bedeli istemesiyle görüşmeleri donduran Siyah Beyazlılar’a ABD’den müjdeli haber geldi. Larin’in ısrarla Beşiktaş’a gitmek istediğini söylemesi ve bir kısım alacaklarını da bırakacağını bildirmesiyle transfer olumlu noktalandı. Başkan Fikret Orman’ın yürüttüğü görüşmeler sonunda MLS Ligi yönetimine 1.5 milyon Euro peşin bonservis bedeli ödenmesi ve bir sonraki satıştan kar payı verilmesi maddesinin eklenmesiyle bonservis krizi çözüldü.

BUGÜN KONTROL, PAZARTESİ İMZA

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Cyle Larin, bugün sağlık kontrollünden geçti. 22 yaşındaki oyuncu, pazartesi günü düzenlenecek törenle kendisini 4.5 yıllığına Siyah-Beyazlı renklere bağlayan sözleş- meye imza atacak.

DEMBA BA DA GELEBİLİR

Larin’i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar’da Şenol Güneş genç oyuncunun yanına bir de tecrübeli santrfor istedi. Demba Ba’nın sağlıklı ve hazır olması halinde transferine onay veren Güneş’in bu talebiyle Larin’in yanına Demba Ba veya bir başka deneyimli isim alınacağı bildirildi.

Kaynak: Hürriyet