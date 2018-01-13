Kayserispor'da yönetim Tarık Çamdal için harekete geçti

Kayserispor, Canberk Aydın ile yollarını ayırmasının ardından gözünü Galatasaray'da forma giyen Tarık Çamdal'a dikti

Sarı-Kırmızılılar’da, Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Tarık Çamdal gündeme girdi. 26 yaşındaki futbolcu için girişimlere başlayan İç Anadolu temsilcisi, Cim Bom ile yapılan ilk görüşmeden olumlu yanıt aldı. Tarafların önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya geleceği ve transferi olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlandıracağı öğrenildi.