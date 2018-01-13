Abdullah Avcı'dan Arda Turan transferi hakkında net açıklama

Arda Turan transferiyle ilgili Medipol Başakşehir Kulübü teknik direktörü Abdullah Avcı, CNN Türk canlı yayınında açıklama yaptı

Tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı'nın açıklamalarından önemli başlıklar:

Dün akşam itibariyle Barcelona kulübüyle görüşmeler devam ediyordu. Çok net bir şey söyleyemiyorum ama her iki ekip de çaba gösteriyor.

Varolan bizi dünyada temsil etmiş, Türk futboluna ve kulübümüze katkı sağlar mı, onun çalışmalarını da yapacağız. Umarım olacak öyle hissediyorum. Olma ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde görüyorum.

Arda Turan insan kalitesi yüksek, esprili sevimli. O bize yardım edecek, biz ona yardım edeceğiz.

Arda Turan'a başka ülkelerden de teklif geldiğini biliyorum. Arda'nın burayı tercih etmesinin nedeni aile ortamı olması. Benle, Emre abisiyle, Göksel başkanla yıllardır beraber. Ekonominin dışında Arda bu değerlere önem veren bir insandır. Bu değerler biraz daha öne çıktı.

"Arda toparlanacaktır"

Neymar'ın olmadığı dönemde Barcelona'ya çok katkısı oldu. Şu anda Barcelona'da antrenmanlara devam ediyor. Önceki Luis Enrique onu istiyordu. Ancak Valverde kadroya almıyor. Arda Turan toparlanır, hayata pozitif bakan bir çocuk. Yaşadığı bu olumsuzluktan dersler çıkarıp yoluna devam edecektir.

Şampiyonluk yarışında hepsinin çok şansı var. Kayserispor ve Göztepe de beklentilerin üzerinde. 100 senelik kulüplerle, bu kulüplerin medyasının verdiği destekle, ki dünyanın her yerinde bu böyledir. Onların içinde ayakta kalmaya çalışacağız. Onlar her zaman şampiyonluğa oynayan takımlar bundan sonra da oynayacaktır. 4 senedir ilk 4'te kalmak, şampiyonluğu kovalamak ve sürekli bir gelişim var, bu da şampiyonluk kadar gerekli. Bu sene olmazsa seneye de olabiliriz.

"Galatasaray'ı her zaman yenebiliriz"

Fatih Terim yerli teknik adamların yerini açmıştır. Fatih Terim, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'la birlikte çalıştım. Güzel bir rekabet olacak. Galatasaray'ı her zaman yendik, yine yenebiliriz. En iyi hoca diye bakmıyorum. Ama başarılar bazında bakıldığında Fatih Terim öne çıkıyor. Ancak başarılıra tek başına bakılamaz.

"Arda gelirse iyi ikili olurlar"

Emre Belözoğlu 40 yaşına kadar oynar. Arda da gelirse bence iyi bir ikili olurlar. Atletico Madrid'de de oynamışlardı.