Medipol Başakşehir Arda Turan transferinde mutlu sona yaklaştı

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile anlaşmaya varan Medipol Başakşehir Kulübü Turan'ın transferinde artık sona geldi

Transferin sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılırken, İstanbul temsilcisi Arda Turan formalarını da şimdiden hazırlatmaya başladı. Arda’nın kaç numaralı formayı giyeceği ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Başakşehir Kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için görkemli bir imza töreni de düzenlemeyi planlıyor.