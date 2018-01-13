13/01/2018 09:54


Medipol Başakşehir Arda Turan transferinde mutlu sona yaklaştı

Arda Turan

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile anlaşmaya varan Medipol Başakşehir Kulübü Turan'ın transferinde artık sona geldi

Transferin sonuçlanmasına kesin gözüyle bakılırken, İstanbul temsilcisi Arda Turan formalarını da şimdiden hazırlatmaya başladı. Arda’nın kaç numaralı formayı giyeceği ise belirsizliğini koruyor. Öte yandan Başakşehir Kulübü, 30 yaşındaki futbolcu için görkemli bir imza töreni de düzenlemeyi planlıyor. 


yağışlı hava
Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı
Johan Elmander
Johan Elmander sarı kırmızılıları kampta ziyaret etti
Arda Turan
Medipol Başakşehir Arda Turan transferinde mutlu sona yaklaştı
Meral Akşener
Meral Akşener FETÖ'cüsün diyenlere tepki gösterdi
abd
Yola ulaşan dev dalgalar buz tuttu
İlgili Haberler
Johan Elmander

Johan Elmander sarı kırmızılıları kampta ziyaret etti

Robin van Persie

Hollanda basını van Persie'nin yeni takımını yazdı

Cenk Tosun

Cenk Tosun yeni takımıyla ilk çalışmasını yaptı

Cenk Tosun

Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak

Son Dakika Haberleri
yağışlı hava

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meral Akşener

Meral Akşener FETÖ'cüsün diyenlere tepki gösterdi

abd

Yola ulaşan dev dalgalar buz tuttu

kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden Rauf Denktaş mesajı

 Yazarlarımız
necdet sivasli

Esas düşman yanı başımızda

Geçenlerde terörle mücadele konusunda yazdığımız bir yazıda, güvenlik güçlerimizin ve bizi yönetenlerin kararlılığı sayesinde PKK ‘nın belinin kırıldığına değinmiş ve “Terörle mücadelede başarı elde edildi” ...

Devam