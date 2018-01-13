13/01/2018 08:02


Cenk Tosun yeni takımıyla ilk çalışmasını yaptı

Cenk Tosun

Beşiktaş'tan Everton Kulübüne transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, yeni takımında ilk idmanına çıktı

Everton Kulübü, yarın oynayacakları Tottenham Hotspur maçı öncesi kadroya dahil edilen yeni transferleri Cenk Tosun’un idman görüntülerini paylaştı. Teknik direktör Sam Allardyce’ın Tottenham Hotspur maçının kadrosuna aldığı milli golcü, takım arkadaşlarıyla idmana çıktı. Kulüpten yapılan idman görüntülerinde Cenk Tosun’un hırslı çalışması dikkat çekti. Bu sezon Premier League’de gol yollarında sıkıntılar yaşayan Everton’da Menajer Sam Allardyce’ın Cenk’e zorlu mücadelede şans vermesi bekleniyor.


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