12/01/2018 12:40


Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak

Cenk Tosun

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni formasıyla ilk olarak Tottenham'a karşı mücadele vereceği öğrenildi

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'dan sonra önemli bir transferi daha bitirme aşamasında olduklarını açığa vurdu. Arsenal'dan Theo Walcott'u transfer etmek için çalıştıklarını söyleyen deneyimli teknik adam basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Theo ile ilgilendiğimizi biliyorsunuz. Görüşmelerde çizginin öteki tarafına geçersek bizim için harika olacak. Görüşmeler neticelenirse hücum tarafında önemli bir takviye gerçekleştirmiş olacağız. Theo ile ilgilenmemizin iki sebebi var. Gol tehdidi ve hızı... Kanattan yaptığı ortalarla da asist katkısı veriyor. Henüz kesin bir şey yok ama görüşmeler sürüyor."

CENK BAŞLIYOR

Sam Allardyce ayrıca Cenk Tosun'un Tottenham maçında sahada olacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Kendini göstermek için çok istekli. Tottenham maçında kadroda olacak. Hızlı bir giriş yapmasını umuyoruz ve bekliyoruz" diyerek ona süre vereceğinin işarelerini verdi.

Taktiksel açıdan Cenk Tosun'u fazla yükleyecek zamanı olmadığını dile getiren Allardyce, "Umarım kendi doğal oyunuyla bize gol şansı yaratır. Bundan önce ona gol pozisyonu hazırlamamaız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

bedelli askerlik
CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı
Selahattin Demirtaş
Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez bir duruşmaya katıldı
abdullah gül
Eleştirilerin hedefi Abdullah Gül ilk kez konuştu
Cenk Tosun
Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak
trafik kazası
Feci kazada can veren kurbanların kimlikleri belli oldu
İlgili Haberler
Ozan Tufan

Ozan Tufan'ın gideceği takım belli oldu

Emre Mor

Sarı kırmızılılar Emre için Celta Vigo ile görüşecek

Pepe ve Tosic

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Tosic Antalya kampında sakatlandı

Chelsea Arsenal, Chelsea Arsenal maç sonucu

Chelsea Arsenal Kupa maçının geniş özeti

Son Dakika Haberleri
bedelli askerlik

CHP'den hükümete bedelli askerlik çağrısı

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş aylar sonra ilk kez bir duruşmaya katıldı

abdullah gül

Eleştirilerin hedefi Abdullah Gül ilk kez konuştu

trafik kazası

Feci kazada can veren kurbanların kimlikleri belli oldu

 Yazarlarımız
Mustafa ÖZ

SAĞLIKLI DÜŞÜNELİM

Dünya kimseye kalmamıştır. Bizlerede kalmayacak. İnsanlar yaptıkları iyilik ve kötülükleri ile anılacaktır. Şimdi bakıyoruzda bize örnek olması gereken, onların sözleri ve davranışlarını örnek olarak alacağımız ...

Devam