Cenk Tosun Everton formasıyla ilk o maça çıkacak

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yeni formasıyla ilk olarak Tottenham'a karşı mücadele vereceği öğrenildi

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'dan sonra önemli bir transferi daha bitirme aşamasında olduklarını açığa vurdu. Arsenal'dan Theo Walcott'u transfer etmek için çalıştıklarını söyleyen deneyimli teknik adam basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"Theo ile ilgilendiğimizi biliyorsunuz. Görüşmelerde çizginin öteki tarafına geçersek bizim için harika olacak. Görüşmeler neticelenirse hücum tarafında önemli bir takviye gerçekleştirmiş olacağız. Theo ile ilgilenmemizin iki sebebi var. Gol tehdidi ve hızı... Kanattan yaptığı ortalarla da asist katkısı veriyor. Henüz kesin bir şey yok ama görüşmeler sürüyor."

CENK BAŞLIYOR

Sam Allardyce ayrıca Cenk Tosun'un Tottenham maçında sahada olacağını söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Kendini göstermek için çok istekli. Tottenham maçında kadroda olacak. Hızlı bir giriş yapmasını umuyoruz ve bekliyoruz" diyerek ona süre vereceğinin işarelerini verdi.

Taktiksel açıdan Cenk Tosun'u fazla yükleyecek zamanı olmadığını dile getiren Allardyce, "Umarım kendi doğal oyunuyla bize gol şansı yaratır. Bundan önce ona gol pozisyonu hazırlamamaız gerekiyor." ifadelerini kullandı.