Ozan Tufan'ın gideceği takım belli oldu

Fenerbahçe Kulübü teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Ozan Tufan ile ilgili 'Kafamda bir oyun planı var ve Ozan'a yer yok' şeklindeki açıklamasının ardından gözler Milli futbolcuya çevrildi

Aykut Kocaman'ın bu açıklamaları üzerine Fenerbahçe'de bir geleceği olmayacağına kanaat getiren Ozan Tufan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Genç futbolcu daha önce yakın çevresine, “Fenerbahçe’den ayrılırsam rotam Avrupa olur. Avrupa’dan bir takıma giderek kendimi ispatlamak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” demişti.Ozan Tufan’a en son Al-Gharafa talip olmuştu.

Bülent Uygun’un teknik patronluğunu yaptığı Katar ekibinin genç orta saha oyuncusu için 8 milyon doları gözden çıkarttığı iddia edilmişti.Ancak Ozan Tufan’ın bu takıma gitmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.Milli futbolcunun hedefi Avrupa'da bir takıma transfer olmak. Daha önce İspanya’nın Deportivo La Coruna, Valencia ve Real Sociedad takımlarının 22 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.Ancak Ozan Tufan'ın en ciddi talibinin Real Betis olduğu ve Milli futbolcunun menajerinin İspanyol ekibiyle masaya oturduğu öğrenildi. Real Betis, Ozan Tufan'ı sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Ancak Fenerbahçe'nin buna nasıl bakacağı soru işareti. Sarı-lacivertli ekip Ozan'ı 7 milyon euro'ya satmak istiyor.