11/01/2018 07:15


Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Tosic Antalya kampında sakatlandı

Pepe ve Tosic

Beşiktaşlı futbolcular Pepe ve Tosic, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında kampa girdikleri Antalya'da sakatlandı

Beşiktaş Kulübü, internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya'da gerçekleştirilen devre arası kampında sakatlık geçiren Pepe'nin sol kalça adalesinde, Dusco Tosic'in de sağ baldır adalesinde zorlanmaya bağlı kanama ve ödem tespit edildiği bildirildi. Sağlık ekibi tarafından tedavileri yapılan oyuncuların, tedbir amacıyla takımdan ayrı salon ve havuzda çalışmalarına devam edeceği belirtildi. İki futbolcunun da hafta başında takımla antrenmanlara çıkmasının planlandığı kaydedildi.


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