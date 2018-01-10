10/01/2018 23:58


Chelsea Arsenal Kupa maçının geniş özeti

Chelsea Arsenal, Chelsea Arsenal maç sonucu

İngiltere kupa finallerinde Chelsea Arsenal karşılaştı. Chelsea Arsenal maçın geniş özeti. Chelsea Arsenal maç sonucu nedir

AVRUPA SPOR/LONDRA-İngiltere EFL Lig Kupası’nda yarı final ilk ayağı 10 ocak 2018 tarihinde oynandı. Dev maçta Chelsea avantajı Arsenal’e verdi.  Maç sonucunda Stamford bridge stadında golsüz beraberlik vardı. 90 dakikada gol olmadı ve maç 0-0 sona erdi. Rövanş maçı Arsenal emirates stadında oynanacak. İngiliz başarılı ve tecrübeli Hakem Martin Atkinson’un düdük çaldoğu mücadelenin sonucunew beklenen goller gelmedi. . Geçen hafta lig maçında karşı karşıya gelen iki ekip izleyenlere nefis bir maç izletmiş ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlanmıştı.

 

EFL Kupasının özelliği: İngiltere'de gerçekleştirilen futbol organizasyonu. FA Cup gibi eliminasyon (tek elemeli) sistemiyle oynanır. İlk olarak 1960-61 sezonunda, Football League Cup adıyla düzenlenmiştir. Turnuvada 20 Premier League takımı ve 72 alt lig takımı olmak üzere toplamda 92 takım mücadele ederler. Ayrıca, yarı finaller iki maç üzerinden oynanır.

 

Chelsea: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Kante, Fabregas, Drinkwater, Alonso, Hazard, Morata.  

Yedekler: Eduardo, David Luiz, Zappacosta, Bakayoko, Willian, Pedro, Batshuayi.  

Arsenal: Ospina, Chambers, Mustafi, Holding, Wilshere, Xhaka, Bellerin, Maitland-Niles, Iwobi, Welbeck, Lacazette.  Yedekler: Macey, Mavropanos, Mertesacker, Nelson, Elneny, Walcott, Sanchez.


Chelsea Arsenal, Chelsea Arsenal maç sonucu
Chelsea Arsenal Kupa maçının geniş özeti
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