Josef de Souza Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef de Souza, Belek'te ikinci yarı hazırlıkları devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Antrenmanların çok iyi geçtiğini söyleyen başarılı orta saha oyuncusu, “Antrenmanlar çok iyi geçiyor kamp süresince. 7 günlük izin yapma imkanımız oldu. Yeni yılla birlikte antrenmanlara başladım. Umarım yeni yıl bizim için iyi olur. 2017'yi bitirdiğimiz gibi geçmesini diliyorum yeni yılın. Antrenmanlarımız ve kampımız çok iyi gidiyor” şeklinde konuştu. Ligde ilk 6 maçın çok önemli olduğunu belirten Souza, “Hepimiz ilk 6 maçın önemini çok iyi biliyoruz çünkü oynayacağımız rakiplerin hepsi zirvede üst sıraları hedefliyor. Biz de sezon başından farklıyız, defansta daha az hata yapıyoruz. İyi maçlar çıkarıp alacağımız sonuçlarla zirve yarışında rahat olmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama kazanacak şartlara ve güce sahibiz” ifadelerini kullandı.

“Kontratımı yenilemek istiyorum”

Sezon başında İngiltere'den gelen transferle ilgili konuşan sarı-lacivertli futbolcu, “Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve mutluyum burada devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Çok büyük bir sevgi besliyorum. İngiltere'ye transferimin neden gerçekleşmediğini söylemek istemiyorum, artık geçti. Ben burada her geçen gün kendimi geliştiriyorum ve kendimi şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz” diye konuştu.

Aykut Kocaman'la birlikte özellikle savunmalarının daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, “Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif olarak daha da geliştik. İstikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık ve bu sistemle şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Umarım bunu başarırız. Aykut hocanın gelişiyle orta sahada takımı yönlendiren bir role büründüm. Bu değişiklik oldu. Mehmet Topal'la birlikte daha çok alan daraltan ve oyunu yönlendiren oyuncular olduk. Daha çok oyunu okuyoruz bu taktikle” açıklamasını yaptı.