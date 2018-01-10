10/01/2018 07:50


Everton'un yıldız golcüsünden Cenk Tosun açıklaması

Gylfi Sigurdsson

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u renklerine katan İngiliz ekip Everton’ın yıldız futbolcusu Gylfi Sigurdsson, yeni takım arkadaşı Tosun hakkında açıklama yaptı

Beşiktaş’tan transfer edilen golcü futbolcu hakkında konuşan Sigurdsson, “Kulübe gelen her oyuncu iyi ve pozitiftir. Cenk Tosun da onlardan biri” ifadelerini kullandı.Cenk Tosun ile daha önce karşı karşıya geldiğini söyleyen İzlandalı futbolcu, “Milli takım formasıyla ona karşı birkaç kez oynadım. Bu yüzden çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorum. Umarım çabucak adapte olur ve hemen işe başlar” dedi. Cenk Tosun’un 13 Ocak’ta oynanacak Tottenham maçında forma giymesi bekleniyor.

 

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