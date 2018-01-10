Aykut Kocaman 'Milli takım herkesin kutsal görevidir'

Fenerbahöe teknik direktörü Aykut Kocaman, Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nde açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Oyuncu ihraç etmek lazım. Ondan sonra antrenör ihraç etmek lazım. En az 30- 35 tane oyuncuyu belki bir antrenör olarak yurt dışına gönderme şansına sahip olabiliriz. Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği’nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Pro-Lisans Antrenör Gelişim Semineri’nde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, ‘Türk Antrenörleri Başarı Endeksi’ konulu panele katıldı. Panelde Türk antrenörlerin yurt dışında görev yapmasıyla ilgili soru üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Kocaman, antrenör olarak yetenekli oyuncu üretmeye başlanması gerektiğini belirtti.

Yetiştirilen futbolcuyu yurt dışındaki takımlara transfer etmek gerektiğini aktaran Kocaman, “Oyuncu ihraç etmek lazım. Ondan sonra antrenör ihraç etmek lazım. En az 30-35 tane oyuncuyu belki bir antrenör olarak yurt dışına gönderme şansına sahip olabiliriz. Her şeyi biriktirmekle ilgili. Ne bilgi biriktirebiliyoruz ne oyuncu üretebiliyoruz. Bunda geç kaldık ama hala aynı şeylere devam ediyoruz. Temel olarak çok fazla bilgiye inanan bir toplum değiliz. Daha çok söylemler ve söylentiler üzerinden gidiyoruz. Dolayısıyla her şeyde geride kalıyoruz. Bence futbol da bunlardan bir tanesi ” dedi.

Kocaman, “Ülkemizde mali sıkıntılar var. Çok çabuk karar verilebiliyor. Bu işin kolay olarak lanse edilmesi. Karşınızda muhatap olduğunuz insanlar zamanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyorlar. Fakat antrenörlerinden bir anda takımları değiştirmesini ve sihirbazlık yapmasını bekliyorlar. Benim canımı sıkan bir nokta ise bazı meslektaşlarımızın çalışmadığı dönemde yorumculuk koltuğunda rahat olarak bizi eleştirmesi” diye konuştu.

MİLLİ TAKIM SORUSU

‘Milli takımı çalıştırmak ana hedef midir?’ sorusuna Kocaman soruya şöyle cevap verdi: “Her ülkede çalışan insanın milli takım son hedefidir. Nihai hedeflerden biridir. Hem oynarken formayı giymek hem çalıştırıcılık yaparken milli takım çalıştırıcı olabilmek burada olan herkesin kutsal görevidir.”