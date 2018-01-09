09/01/2018 14:42


Gaziantepspor Cenk Tosun'dan gelecek ödemeyi bekliyor

Cenk Tosun

TFF 1. Lig’de kötü günler geçiren Gaziantepspor Kulübünün başkanı Huzeyfe Durmaz, Cenk Tosun transferinden dolayı kendilerine bir ödeme yapılmasını beklediklerini açıkladı

Huzeyfe Durmaz, yaptığı açıklamada, 2011-2014 yıllarında Gaziantepspor forması giydikten sonra Beşiktaş’a transfer olan Cenk Tosun’un tüm Türkiye’nin takdirini toplamış bir futbolcu olduğunu söyledi.

Beşiktaş’tan sonra Everton’a transfer olan Tosun’un sözleşme maddesinde 1 milyon 157 bin 895 avro tutarındaki dayanışma katkı payından Gaziantepspor’un da pay alması yönünde bilgilerin yer aldığını ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Bu konuyla ilgili şu anda İstanbul’da bulunuyorum. Tüm ilgililerle görüşüp kulübümün hakkını almaya çalışacağım. Çünkü Cenk Tosun transferinden dolayı kulübümüze yapılacak ödeme, bizi çok rahatlatacak. Ama henüz herhangi bir ödeme alamadık. Eğer bir an önce ödemeyi alabilirsek transfer tahtasını açabilmek adına da elimiz rahatlayabilir. Ümit ediyorum kısa zamanda konuyu netleştireceğiz."


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