09/01/2018 14:39


Fenerbahçeli Ozan Tufan için ilk resmi teklif geldi

Ozan Tufan

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda yer almayan Ozan Tufan’a Bülent Uygun’un takımı Al Gharafa talip oldu

NTV Spor’a konuşan Bülent Uygun “Ozan Tufan transfer listemizdeki futbolculardan biri. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor“ dedi.

Ancak alınan bilgiye göre Ozan Tufan bu teklife sıcak bakmıyor. Milli futbolcunun aklında İspanya Ligi’nin olduğu ve La Liga’dan kulüplerle temas halinde olduğu gelen bilgile arasında.

Ozan Tufan ve Robin van Persie, teknik direktör Aykut Kocaman’ın raporu doğrultusunda kamp kadrosunun dışında bırakılmıştı. Takımdan gönderilmek istenen Hollandalı futbolcu da kulüpten sözleşme sonuna kadar alacaklarını tahsil etmek için pazarlıklarını sürdürüyor.


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