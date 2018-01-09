Fenerbahçeli Soldado ikinci yarı hedefini açıkladı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Süper Lig'in ikinci yarısı için iddialı konuştu

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Roberto Soldado, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında konuştu. İyi bir hafta geçirdiklerini söyleyen Soldado, "Böyle çalışmalara ihtiyacımız vardı. Çalışmaları en iyi şekilde sürdürüyoruz. 8 günlük bir devre arasını geride bıraktık. İkinci yarıda bizi bekleyen maçlar öncesi önemli çalışmaları sürdürüyoruz. Taktiksel ve fiziksel olarak en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hem kupa hem de ligde hedefimiz en iyi noktaya ulaşmak. Şampiyonluk istiyoruz ve sezonu lider olarak tamamlamak istiyoruz. Bunu da başaracak gücümüz var. Önümüzde 5 aylık süremiz var. Bu süreyi doğru hamlelerle geçirmek istiyoruz. İyi çalışıyoruz ve özgüvenimiz yüksek. İlk yarının son döneminde çok iyi bir performans sergiledik. Ligin ilk dönemine oranla şu anda oldukça iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMAK İÇİN GELDİM, ADAPTASYON SÜRECİNİ ATLATTIM"

Kadroda daha fazla süre alabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Soldado, "Herkes sahada olup takımı için önemli olmak ister. Hocamızın da değişiklik kararlarına saygılı olmak gerekiyor. Takım çok iyi gidiyordu. Janssen oynuyordu ve iyi sonuçlar alıyorduk. Kişisel çıkarlarımızı takımın önüne koymamalıyız, kişisel gayret göstermeliyiz. İkinci yarıda daha fazla katkı sağlayabilirim. Bu takıma gol atmak için geldim. Adaptasyon sürecini atlattığımı düşünüyorum" dedi.

Kişisel performansından memnun olmadığını da aktaran başarılı golcü, "Ben buraya oynamaya ve önemli olmaya geldim ama şu ana kadar bunu başaramadım. İkinci yarıdaki hedefim takım için daha faydalı bir isim olmak. Ama takımın çıkarları benden daha önemli. Eğer şampiyon olacaksak ve kulübede oturmam gerekiyorsa ben buna razıyım. Ama daha çok gol atıp takıma daha fazla katkıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 40 PUAN ALMAK"

Sezon başında yeni bir takım oluşturulduğuna dikkat çeken Roberto Soldado, "Çok fazla yeni transfer yapıldı. Birçok oyuncu ayrıldı. Bu nedenle biraz uyum süreci konusunda zorluklar yaşandı. Yeni takım arkadaşlarımızı tanımak zorundaydık. Ancak ilk yarının son 1,5 aylık döneminde her şey daha fazla rayına oturdu. Zamanla özgüvenimiz arttı ve kendimizi daha iyi geliştirerek iyi sonuçlar aldık. Ligin ikinci yarısında en az 40 puanlık hedefimiz var. Umarım bu 40 puanı alarak hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

İspanya'da Türk futbolunu çok yakından takip etme şanslarının olmadığını da belirten Soldado, "Futbolu taktik anlamda saha içindeki durum anlamında değerlendirirsek, İspanya'da Türkiye ligi çok fazla izlenen bir lig değil. Zaman zaman bazı maçların görüntülerini televizyonda izleyebiliyorduk. Ancak televizyonda izlemekle burada bulunmak aynı durum değil. Türkiye'deki futbol atmosferi, gelen her yabancıyı olumlu anlamda şaşırtıyor olabilir. Burada çok güzel bir ortam var futbol anlamında. Bu işteki en güzel şey taraftarlara keyif vermektir. Umuyorum, taraftarların bu desteği sezon sonuna kadar devam eder" açıklamasında bulundu.