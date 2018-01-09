09/01/2018 12:12


Oğuzhan Özyakup için sürpriz talip

Oğuzhan Özyaku

İtalyan ekibi Milan'ın Oğuzhan Özyakup transferi için Beşiktaş ile görüşmeye başladığı öğrenildi

Siyah beyazlı takım, sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak olan Oğuzhan ile henüz yeni sözleşme imzalamadı. Bu durumu değerlendirmek isteyen Milano temsilcisi, 25 yaşındaki oyuncu için Beşiktaş ile temasa geçti. Siyah beyazlı yönetimin isteyeceği bonservis bedeline göre teklif sunacak olan İtalyan ekibi, Oğuzhan'ı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.

İki kulüp arasında temaslar sürerken, Beşiktaş'ın Oğuzhan için en az 10 milyon Euro talep etmesi bekleniyor. Kulüplerin anlaşması halinde son kararı Oğuzhan verecek. Milli oyuncunun Milan ile el sıkışması durumunda transfer ocak ayında gerçekleşebilir.


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