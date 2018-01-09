09/01/2018 09:32


Burak Yılmaz 'Fenerbahçe maçında gollerimle sahadayım'

Burak yılmaz

Devre arasında yaptıkları antrenmanda sakatlanan Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe maçında forma giyeceği öğrenildi

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Trabzonspor’da geçtğimiz günkü idmanda yapılan çift kale maçta Abdülkadir Ömür’ün darbesiyle sakatlanan Burak Yılmaz’ın Türkiye Kupası ve ligde üst üste karşılaşacakları Konya maçlarında oynamayacağı kesinleşti. Gazete Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre Kral’ın buna karşın Trabzon’daki Fenerbahçe karşılaşmasında sahada olacağı ifade edildi. “Ne yapıp edip o mücadelede oynayacağım. O zamana kadar hazır hale geleceğim” diyen 32 yaşındaki yıldız, “Bir hatırlatma yapayım... İlk yarının ikinci maçında İstanbul’daki Fenerbahçe ile berabere biten mücadelede gol attım ama sakatlanıp çıkmıştım. Şimdi de aynı durum söz konusu olmasın diye kendime çok iyi bakıyorum. Konya’ya karşı forma giymeyip F.Bahçe maçına sorunsuz çıkmayı hedefliyorum ve gollerimle başlamak istiyorum” dedi.


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