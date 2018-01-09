09/01/2018 08:53


Fenerbahçe Volkan Şen'e dava açtı

Volkan şen

Sarı lacivertli kulüp, futbolcusu Volkan Şen hakkında dava açtı

Sarı-Lacivertliler, sezon başında Volkan Şen’in sözleşmesini feshetmişti. Taraflar arasındaki anlaşmaya göre Volkan, başka bir kulübe giderse Fenerbahçe’ye 700 bin Euro ödeme yapacaktı.28 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Trabzonspor’a imza attı.Volkan’ın buna rağmen Sarı-Lacivertliler’e gerekli ödemeyi yapmadığı öğrenildi. Fenerbahçe Kulübü’nün bu nedenle Volkan Şen hakkında dava açtığı öğrenildi. 


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