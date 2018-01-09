09/01/2018 08:42


Emre Mor Galatasaray'a sıcak bakıyor

Emre Mor

Devre arası kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, İspanya’nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor'u gündemine aldı

Teknik direktör Fatih Terim’in A Milli Takımı çalıştırdığı dönemde ilk kez Ay-Yıldızlı formayı teslim ettiği genç yeteneği kadrosunda görmek istemesi üzerine harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın, İspanyol ekibiyle dirsek temasına girdiği öğrenildi.Celta Vigo’da bu sezon 14 maçta görev almasına rağmen bunların sadece 3’ünde ilk 11 başlayan Emre’nin de daha fazla forma şansı bulabileceğini düşündüğü Galatasaray’a gelip eski hocası Fatih Terim’le çalışmaya sıcak baktığı bildirildi.Menajeriyle temasa geçtiği milli yıldızı ikna eden Cimbom’un, İspanyol ekibiyle de görüşmelere başladı.

CELTA VİGO OLUMLU BAKIYOR

Sezon başında 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek satın aldığı Emre Mor’u parlatmak isteyen Celta Vigo’nun da bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.21 yaşındaki oyuncuyu ilk olarak sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi ise sezon sonunda yeniden Emre için İspanyollar’la masaya oturmayı planlıyor.

 


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