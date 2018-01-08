08/01/2018 17:58


Başakşehir yöneticileri Arda Turan için İspanya'ya gitti

Başakşehir yöneticileri

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın İspanya'ya giderek Arda Turan transferi için birtakım görüşmeler yapacak

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transferinin gerçekleşmesi halinde Arda Turan'ın takıma büyük güç katacağına inandığını söyledi.Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Arda gibi oyuncuyu kim istemez ama şu an Barcelona'nın oyuncusu. Arda'nın kariyer planlamasında ona nasıl yardımcı olacaksak orada yer alırız. Bazen bu bir fikirdir, bazen de bulunduğun ortamı açmaktır." dedi.

Avcı, Arda ile Galatasaray altyapısında antrenörlük yaptığı 2003 yılından bu yana iletişiminin sürdüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Arda ile bu konuyu konuştum. Başkanı da beni de Emre'yi de arayabilen biri. Yılbaşından önce konuştuk, Arda'ya 'Bu kapı sana her zaman açık' dedim. Bunun kararını o verecek. Biz her zaman yanında olduğumuzu belli etmek için bunu söyledik. Benim ailenin büyük oğlu gibidir. Sonucu zaman gösterecek. Türk futboluna önemli katkılar sağlamış ve sağlayacak, bıraktığında da sağlamaya devam edecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Arda'yı ister misin? Evet ben de isterim. Herkes ister ama bu işin mali yönü ve Barcelona tarafı var. Yanlış bilmiyorsam 2,5 yıl daha kontratı var. Başakşehir'in olduğu kadar Arda Turan'ın maliyetleri de benim ve kulübümüz için önemlidir."

Hamzaoğlu: Arda doğru kulübe geldi

Antayaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise bu transferle ilgili, "Arda Turan Başakşehir'e hayırlı olsun. Arda'nın Türkiye'ye dönme durumunu öngörüyordum. Dönerse ya Galatasaray olurdu, ya da Başakşehir olurdu. Doğru bir kulübe geldi, inşallah başarılı olur" açıklamasını yaptı.


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