08/01/2018 13:46


Göztepe'nin Sinan Gümüş teklifini Fatih Terim geri çevirdi

Sinan Gümüş

Süper Lig'in ikinci yarısına hazırlanan Göztepe'nin Galatasaray'dan Sinan Gümüş'ü istediği ancak Fatih Terim'in bu teklifi geri çevirdiği öğrenildi

Göztepe Kulübünün Başkanı Mehmet Sepil’in yakın ilişkiler içerisinde olduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’le Sinan’ın transferi konusunda fikir alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Sezonun ilk yarısında Galatasaray’da Igor Tudor döneminde forma şansı bulamayan gurbetçi futbolcu için Terim’in İzmir ekibine olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Kanatlar ve forvette görev yapan 23 yaşındaki oyuncuyu Antalya kampında görmek isteyen Fatih Terim’in Sinan’ı ikinci yarıda değerlendireceği vurgulandı. Sinan’a, Göztepe’nin yanı sıra birçok Süper Lig kulübünün de talip olduğu kaydedildi.

Yurt içi ve dışında araştırmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar 1 yerli, 2 de yabancı transfer yapmak istiyor. Segbefia ve Schwechlen’le yolları ayırıp kontenjanı açmayı planlayan Göztepe, alt liglerde mücadele eden takımların gençlerini de araştırıyor.


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