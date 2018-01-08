Genç futbolcu kalp krizinden hayatını kaybetti

Aydın'da Köşk Belediye Doğanspor Kulübü U-17 Futbol Takımı sporcularından Abdullah Eröz geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu

Dün Yenipazar Belediyespor ile Saffet Köşklü Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından akşam bir arkadaşının evine giden genç futbolcu, bir süre sonra aniden fenalaştı. Arkadaşının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Köşk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Eröz, yolda kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Abdullah Eröz'ün hayatının baharında ani ölümü ailesi, yakınları, sporcu arkadaşları ve antrenörlerini yasa boğdu. Savcılık, olayla ilgili inceleme başlatırken, genç sporcunun cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Polis, Abdullah Eröz'ün olay sırasında yanında olan arkadaşının da ifadesine başvurdu.