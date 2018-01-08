Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'un sözleşmesini uzatacak mı

Beşiktaş Kulübünün kaptanı Oğuzhan Özyakup, sezon sonu bitecek sözleşmesine dair açıklamalarda bulundu

Beşiktaş, devre arası kampını Antalya Belek'te sürdürüyor. Siyah beyazlıların kaptanı Oğuzhan Özyakup, bugün gerçekleştirilen sabah idmanının ardından basının karşısına çıktı.

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamaları:

Sözleşme konusunda sorun yaşamam. Burası benim evim, yuvam. Kulübümüz de yakında resmi açıklamayı yapar zaten. Avrupa hedefim var ancak kendimi şartlamıyorum. Ben burada da çok mutluyum. Sözleşme ile ilgili başkanımız ve kulübümüz yakın zamanda açıklama yapar. Türkiye'den başka bir takımla görüşmek gibi bir şey söz konusu olamaz.