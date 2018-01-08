08/01/2018 13:26


Fenerbahçeli futbolcudan Cenk Tosun açıklaması

Cenk Tosun

Fenerbahçe'li savunma oyuncusu Martin Skrtel, Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

Slovak futbolcu, sarı-lacivertli takımın Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hazırlık sürecini değerlendiren Skrtel, "Şu anda bataryamızı doldurmaya ve ikinci yarıya hazır olmaya çalışıyoruz. İyi ve sert antrenmanlar yapıyoruz. İkinci yarıya hazır olmak için ihtiyacımız da bu." diye konuştu.

Cenk Tosun'un, Türkiye'den rekor transfer bedeliyle İngiltere'ye gitmesi konusunda da değerlendirme yapan 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Türkiye ile İngiltere ligleri farklı. Cenk'in, İngiltere'de iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Cenk, Türkiye'de bulunduğu sürede kalitesini göstermiş bir oyuncu. Liverpool'un en büyük rakiplerinden birine transfer oldu. O da Everton-Liverpool derbilerinin tadını alacak. Onun için güzel bir tecrübe, harika bir deneyim olacağını düşünüyorum. Dünyanın en iyi ligine gitti." ifadelerini kullandı.

 

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