08/01/2018 13:11


Başakşehir Kulübü Arda Turan ile 1,5 yıllığına anlaştı

Arda Turan

Medipol Başakşehir, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan için 1,5 yıllığına anlaşma sağladı

İstanbul ekibi 1,5 yıllığına milli futbolcuyu kiralama konusunda anlaşma sağladı. Arda Turan'ın birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek yeni takımına resmi imzayı atması bekleniyor.

ABDULLAH AVCI'DAN AÇIKLAMA

Arda Turan'ın son dönemde Medipol Başakşehir ile adının anılması ile ilgili yorum yapan Abdullah Avcı, Arda ile benim Galatasaray altyapısından beri ilişkimiz var. Ailenin büyük oğlu gibidir. Hayatındaki tüm fikir alışverişlerinde de yanında bulunmuş birisiyim. Yılbaşından önce konuştum.

Geleceği ile ilgili kararını verirken tekrardan konuşacağız. Ona buranın kapısının açık olduğunu kendisi de biliyor. Ama şu an öyle bir gelişme yok. Neler olacak bilmiyorum. Biz yokmuş gibi hareket ediyoruz. Ama Arda gibi isimlerle herkes çalışmak ister. Bunun kararını kendisi verecek. En son yılbaşından önce konuştuk. Yeni yıl için aramıştı, ailemle de görüşür. Bu söylediklerimi o zaman da ona ifade ettim. Bir karar aşamasında. Durumu değerlendirip, ona göre karar vereceğiz dedi.


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