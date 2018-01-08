Arda Turan Medipol Başakşehir'e gidiyor

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Arda Turan'ın Medipol Başakşehir kulübüne transfer olacağı konuşuluyor

Avrupa'nın ve Türkiye'nin önemli ekipleriyle dirsek temasında olan Arda Turan, menajeri Ahmet Bulut'un İtalya ekibi Milan, İngiliz ekipleri Arsenal ile Everton'dan istediği teklifleri alamaması ve ABD Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Chicago Fire ile yaptığı görüşmelerden de sonuç çıkmaması üzerine ibreyi İstanbul'a çevirdi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın ve başkan Göksel Gümüşdağ'nın sıklıkla takımlarında görmek istediklerini belirttikleri Arda'nın, bu ilgiye karşılıksız kalmayacağı öğrenildi.

Medipol Başakşehir'in milli futbolcuya senelik 2 milyon Euro verebileceği belirtilirken, Barcelona'dan senelik net 4 milyon 250 bin Euro kazanan Arda'nın parasının yarısını Katalan ekibinin vereceği ifade edildi. İstanbul'u özlediğini her fırsatta dile getiren Arda Turan, teknik direktör Şenol Güneş ve Beşiktaş kulübünün de ilgisine rağmen, kiralık olarak Medipol Başakşehir'in yolunu tutacak. İstanbul ekibi, yıldız oyuncuyu satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katacak.

ABDULLAH AVCI NE DEDİ

Öte yandan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Doğan Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, tecrübeli futbolcuya kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.