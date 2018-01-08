08/01/2018 10:13


Amedspor'lu Deniz Naki Almanya'da saldırıya uğradı

Deniz Naki

Amedspor futbolcusu Deniz Naki, Almanya’da kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı

Saldırı sonrası Naki’nin kendisine ulaşanlara durumunun iyi olduğunu söylediği belirtildi. Yaşanan olayın ardından Alman polisi konuyla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

DENİZ NAKİ KİMDİR?

1989 yılında Almanya Düren'de dünyaya gelen futbolcu Deniz Naki futbol hayatına doğduğu yerin takımı FC Düren altyapısında başlamıştır. Daha sonra Bayer Leverkusen altyapısına geçmiş ardından 2. Lig ekiplerinden Rot Weiss Ahlen takımına kiralık olarak gitti. Sonrasında sırasıyla FC St. Pauli, SC Paderborn, Gençlerbirliği gibi kulüplerde oynadı ve son olarak TFF 2. Lig ekiplerinden Amedspor’a gitti. Naki, şu an kariyerine Amedspor’da devam etmektedir.


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