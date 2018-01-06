Cenk Tosun Everton'a transferiyle bir ilki yaşadı

Beşiktaş'tan 22 milyon Euro karşılığında Everton kulübüne transfer olan Cenk Tosun bonservis rekoru kırdı

Son dönemde yükselen form grafiği ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı şık gollerle dikkatleri çeken Cenk Tosun, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncu olarak tarihe geçti.Cenk Tosun, Fenerbahçe'den 2015 yılında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El-Ehli'ye 16 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Moussa Sow'un rekorunu ele geçirdi.Bu transferle Cenk ayrıca, Medipol Başakşehir'den sezon başında İtalya ligi ekibi Roma tarafından 13,4 milyon avro bedelle transfer edilen Cengiz Ünder'in elinde olan "en fazla bonservis ödenen yerli oyuncu" rekorunu da kırdı.

İki şampiyonluk yaşadı

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'tan 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor'a, ardından da 2014-2015 sezonu başında Beşiktaş'a transfer olan Cenk Tosun, siyah-beyazlı ekipte geçirdiği 3,5 yılın ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.Golcü oyuncu, siyah-beyazlı kulüpte geçirdiği süre içinde iki kez Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.Gaziantepspor'da forma giyerken 2014-2015 sezonu için Beşiktaş ile anlaşan golcü oyuncu, siyah-beyazlılara gelirken de ilklere imza attı. Bu transferle birlikte Türkiye'de ilk kez bir takım, ara transfer döneminde bir sonraki sezon için transfer gerçekleştirdi.Cenk ayrıca, Beşiktaş'a attığı imzadan birkaç gün sonra Gaziantepspor forması ile siyah-beyazlılara karşı sahaya çıktı.

Bu sezon zirve yaptı

Cenk Tosun, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla bu sezon zirveye çıktı.Beşiktaş'taki kariyeri boyunca Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Alvaro Negredo gibi oyuncularla rekabet halinde olan milli oyuncu, sezonun ilk yarısında ligdeki 16 maçta 8 gol attı.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisiz lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş'a 6 maçta 4 kez gol sevinci yaşatan "Tosun Paşa" lakaplı futbolcu, birer kez görev aldığı Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.