Fenerbahçeli oyuncu aniden yere yığılınca şok yaşandı

Fenerbahçe Doğuş ile Baskonia arasında oynanan mücadelede sarı lacivertli oyuncu James Nunnally, boynunun üzerine düşünce panik yaşandı

THY Euroleague’de Fenerbahçe Doğuş’un Baskonia’yı konuk ettiği ve parkeden 79-74 galip ayrıldığı karşılaşmada yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı. Maçta üçüncü çeyreğin bitimine 1 dakika 42 saniye kala hızlı bir hücumu smaçla bitirmek isteyen James Nunnally, çok kötü bir şekilde boynunun üstüne düştü ve bir süre yerde hareketsiz kaldı.

Deneyimli basketbolcu, sağlık görevlilerinin parkedeki ilk müdahalesinin ardından sedye ile hastaneye kaldırıldıNunnally’nin düşmenin etkisiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı belirtilirken, hastaneye giderken bilincinin yerine geldiği ve yapılan ilk müdahale sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi. Nunnally’nin yaşadığı sakatlık sonrası eşinin de gözyaşları içinde salonu terk ettiği görüldü.

FENERBAHÇE’DEN NUNNALLY AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Asbaşkanı Ozan Balaban, Baskonia karşılaşması sonrası James Nunnally’nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Ozan Balaban yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Nunnally’nin tomografisi, MR'ı çekildi. Bir sıkıntı gözükmüyor. Önlem olsun diye birkaç saat hastanede kalacak.