Cenk Tosun'dan Everton ile ilgili ilk açıklama

Everton Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un transferinde mutlu sona ulaşıldı

Cenk, yaptığı ilk açıklamada, “Harika hissediyorum. Çok mutluyum, en kısa zamanda Everton forması giymek için sabırsızlanıyorum. Premier League zor bir lig ancak fizik gücümün bana yardımcı olacağını düşünüyorum. İki ayağımı da kullanabiliyorum ve ceza sahasında içinde iyi olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.