06/01/2018 07:56


Babel Cenk Tosun'a böyle veda etti

babel ve cenk tosun

Beşiktaşlı futbolcu Babel, Everton'a transfer olan takım arkadaşı Cenk Tosun için mesaj yayınladı

Everton ile resmi sözleşme imzalaması beklenen Cenk Tosun'a başarı dileğinde bulunan Babel, "Adamsın. Gol sevinci için kendime yeni bir arkadaş aramak zorunda kalacağım. Orada bu sevincimizi başkasıyla yapamazsın yoksa seni cezalandırırım." ifadelerini kullandı. Babel ve Cenk Tosun, son dönemde birlikte yaptıkları gol sevinçleriyle akıllarda yer etmişti.


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