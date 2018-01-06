06/01/2018 07:38


Cenk Tosun’un imza töreni ertelendi

Cenk Tosun

Beşiktaş'tan 27 milyon Euro'ya aldığı Cenk Tosun'un imza töreni sağlık kontrollerinin uzaması nedeniyle ertelendi

İşlemler uzayınca tören ileri bir tarihe bırakılırken kulübün Cenk’in Everton formasıyla ve imza atarken çekilecek fotoğrafını resmi hesabından paylaşacağı ifade edildi. Cenk Tosun’un sözleşme detayları da belli oldu. Yeni kulübüyle 30 Haziran 2022’ye kadar sözleşme imzalayacak Cenk Tosun, yıllık brüt 6,5, vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak.


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