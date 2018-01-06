06/01/2018 07:35


Galatasaraylı Nigel de Jong’un sözleşmesi feshedildi

Nigel de Jong

Süper Lig'de ikinci yarı için hazırlıklarına aralıksız devam eden Galatasaray'da Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel de Jong’un sözleşmesi feshedildi

Sarı-kırmızılılar kararı resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyurdu. Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giymeyen De Jong, 2016-2017 sezonunda ise 24 resmi maçta görev almış ve bir gole imza atmıştı.

“Galatasaray Sportif AŞ, Hollandalı futbolcu Nigel de Jong’un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Profesyonel futbolcumuz Nigel De Jong ile karşılıklı mutabakat sağlanarak sözleşmemiz sona erdirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

 

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