Galatasaray Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcılığına Hasan Şaş ve Ümit Davala getirildi. Kulüp, konuyla ilgili KAP'a resmi açıklamayı yaptı

Hasan Şaş ve Ümit Davala, Galatasaray'da bir kez daha Fatih Terim'le çalışma fırsatı elde ettiler. Başarılı futbol adamları, Fatih Terim'in bir önceki döneminde de yardımcı antrenörlük görevinde bulunmuşlardı.

Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi...

Şirketimiz Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörlüğü görevi için Hasan Gökhan Şaş ve Ümit Davala ile, Futbol A Takımı Kaleci Antrenörlüğü görevi için Claudio Andre Taffarel ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.