Galatasaray Volkan Şen'i istiyor

Süper Ligin ikinci yarısında kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler Volkan Şen'e çevrildi

Fatih Terim'in gelişi ile Galatasaray'da devre arası transferleri gözden geçirilirken yerli oyuncular listesine Trabzonspor'un gözden çıkardığı Volkan Şen de eklendi. Sezon başında Galatasaray'ın kapısından dönen Volkan Şen'in transferi için yönetim ve Fatih Terim Trabzonspor'un tecrübeli oyuncu için vereceği kararı bekleyecek ve ona göre hareket edecek.

Sezon başında Tudor'un veto etmesi ile son anda gerçekleşmeyen bu transfer için Terim'in yönetime 'serbest kalırsa alınabilir' mesajı verdiği ortaya çıktı. Terim'in yabancı sınırlamasını düşünerek Volkan'ın ismini verdiği ve bu oyuncuyu ısrarla istediği belirtiliyor.

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