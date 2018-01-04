04/01/2018 19:43


Aykut Kocaman o futbolcuları Antalya kadrosuna almadı

fenerbahçe

Ligin ilk yarısında son olarak Osmanlıspor'da 1-1'lik skorla berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan ve Van Persie'nin yanında 2 oyuncuyu Antalya'ya götürmeme kararı aldı

Ozan Tufan'a daha çok mücadele etmesini söyledikten sonra genç oyuncudan beklenmedik bir karşılık alan ve bu konuşmanın ardından onun biletini kesen Kocaman, 22 yaşındaki oyuncuya son bir şans verme ile vermeme arasında gidip geliyordu. Kocaman'ın bu konuda kararını verdiği ve Ozan'ı affetmeyerek Antalya'ya götürmeyeceği, oyuncuya da "Kendine kulüp bul! Artık kadroda seni düşünmüyorum" dediği öğrenildi. 

Dubai'de tatilini sürdüren ve yaptığı paylaşımlarla taraftarın tepkisini alan Van Persie'nin de daha önceden kampa götürülmeyeceği belli olmuştu. 

Van Persie ve Ozan Tufan'ın yanında, iki genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ve Ahmethan Köse de Antalya kampında olmayacak. Kocaman'ın bu iki genç oyuncu için özel bir program hazırlattığı ve onları İstanbul'da bıaktığı belirtildi. 


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