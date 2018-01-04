04/01/2018 19:37


Hamit Altıntop Fatih Terim'in kadrosuna mı dahil olacak

Hamit Altıntop

Bundesliga 2.Lig ekibi Darmstadt 98’te forma giyen Hamit Altıntop, kulüp ile tüm bağlarını kopardı

Fatih Terim'in eski oyunculardan oluşturacağı teknik kadroda yer alacağı iddia edilen Hamit Altıntop, konuyla ilgili, “Karar kolay olmadı. Darmstadt 98 benim için hep özel bir kulüp oldu. Ancak kariyerimde ailem hep ön plana çıktı. Şimdi eşim ve çocuklarımla birlikte Türkiye’ye döneceğim” dedi. Galatasaray ile 4.dönemine başlayan Fatih Terim’in eski oyunculardan oluşturacağı teknik kadroya Hamit Altıntop’u da dahil edeceği iddia ediliyor.


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