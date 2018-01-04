04/01/2018 19:34


Fikret Orman 'Cenk Everton'a gitmek istiyor'

Fikret Orman

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Cenk Tosun'un Everton'a transferi konusuyla ilgili açıklama yaptı

Orman, beIN Sports’a yaptığı açıklamada “Bu iş hafta sonuna kadar sonuçlanacak” ifadelerini kullandı. Cenk Tosun’un Everton’a transferi için 28 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton ile anlaşmaya varan Beşiktaş’ta konu hakkında açıklama yapan Orman, “Bizim menfaatimiz kadar oyuncularımızın da menfaati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. İstediğimiz rakamlara gelinildi. Sona yaklaştık” açıklamasında bulundu.


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