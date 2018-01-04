04/01/2018 19:31


Şenol Güneş'ten Cenk Tosun açıklaması 'Hem sevindim hem üzüldüm'

Şenol Güneş

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un Everton'a transferiyle ilgili açıklama yaptı

Şenol Güneş, düzenliği basın toplantısında Cenk Tosun ile ilgili şunları söyledi: "Kulüplerin sıkıntıları var. Her kulübün var yani bunu biliyoruz. Oyuncu alamayacağımıza göre oyuncu gitmesi gerekiyor. Ancak oyuncumun gitmesini istemem bu ekonomik bir durum. Cenk'e hayırlı olsun diyoruz eğer gerçekleşmişse...

Hem üzüldüm hem sevindim. Takıma çok katkı yapan iyi bir Beşiktaşlıydı. Seviniyorum, her geçen gün kendini geliştirmek için çalışan bir oyuncuydu. İlk senesinde ne zaman sahaya gireceğim diye merak ederdi. Hatta bir maçta 10 kişi kalmıştık onu oyuna alamadık diye morali bozulmuştu. Kenarda kaldığı zaman morali bozulmazsa çok daha ileriye gider."

Şenol Güneş ayrıca; "Cenk gittiği için yerine 2-3 isim bakılıyor. Bu kadarını söyleyeyim" dedi


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