04/01/2018 19:29


Everton ile Beşiktaş Cenk Tosun transferinde anlaştı

Cenk Tosun

Uzun süredir Cenk Tosun transferi için Beşiktaş ile görüşen Everton kulübünün teknik direktörü Sam Allardyce, Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu. İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti.


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