04/01/2018 08:40


Robin van Persie'nin menajerinden flaş açıklama

Robin van Persie

Fenerbahçeli futbolcu Robin van Persie'nin menajeri Kees Vos oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir açıklamada bulundu

Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Vos, “Teorik olarak Robin, devre arasından sonra Fenerbahçe’de oynayabilir. Ama bir süre çalışmaktan uzak olduğu da bir gerçek. Kulüple konuşup iki takımın da kabul edeceği bir çözüm için yönetim ile görüşme yapacağız. O zamana kadar van Persie çalışmaya devam edecek” dedi.

Van Persie’nin eski takımı Feyenoord’a dönüp dönmeyeceği hakkında da konuşan Kees Vos, “Şu an başka bir kulüp hakkında konuşamayız. Eğer Fenerbahçe’den ayrılırsak, o zaman tüm opsiyonlar açık olur. İyi bir karar vermek için zamanı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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