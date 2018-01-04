İngiliz basını duyurdu Everton ile Beşiktaş anlaştı

BBC Kanalı tarafından yapılan habere göre Cenk Tosun konusunda Everton ve Beşiktaş anlaşmaya vardı

İngiltere'nin başkenti Londra´ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig´de verilen arada tatilini İngiltere’de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun´un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi.