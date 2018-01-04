Taffarel müjdeyi verdi 'Evet Cimbom nerde kalmıştık'

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in en çok istediği isim efsane kaleci Claudio Taffarel, Terim'in yardımcılığını yapacağını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

Taffarel paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Gerek futbolcu olarak gerekse teknik ekipte çalışmak suretiyle nice mutluluklar yaşadığım kulübüm Galatasaray'a yeniden dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana yeniden bu fırsatı veren yönetim kuruluna ve özellikle Sayın Fatih Terim'e beraber çalışma fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Evet Cimbom nerde kalmıştık!”