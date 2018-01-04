Fenerbahçeli yöneticiler Kenedy için düğmeye bastı

Sarı lacivertli kulüp, sol bek açığını Chelsea'li Kenedy ile kapatmaya çalışıyor. Transfer için Ali Yıldırım-Önder Fırat düğmeye bastı

Yıldırım ve Önder İngiltere'ye giderek hem Chelsea ile hem de Kenedy'nin menajeriyle bir araya gelecek. Ancak F.Bahçe, 21 yaşındaki Brezilyalı için daha önce İngiliz ekibinden olumlu mesajlar alsa da bu transfer harekatında rakipsiz değil.

Newcastle United ve Lokomotif Moskova da Kenedy ile yakından ilgileniyor. Buna rağmen Fenerbahçe'nin bu transferde daha şanslı olduğu ifade ediliyor. Sarı-lacivertli ekibin, altı aylık kiralama bedeli olarak Chelsea'ye 1 milyon sterlin, futbolcuya ise 1.2 milyon sterlin önermeyi planladığı öğrenildi. Kenedy bu sezon Chelsea'de hiçbir lig maçında forma giyemedi.

F.Bahçe, Kenedy harekatında başarılı olamazsa alternatif isimlere yönelecek. Bunlardan biri yine Chelsea'den Abdul Rahman Baba. 23 yaşındaki Ganalı Baba'nın yanı sıra Crystal Palace'tan 27 yaşındaki Patrice van Aanholt da listedeki diğer sol bek adayı.