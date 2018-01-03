03/01/2018 21:08


Beşiktaş'ta o futbolcular kamp kadrosuna alınmadı

beşiktaş kamp

Ligin ikinci yarısına hazırlık için Antalya'ya giden Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Denys Boyko kadroda yer almadı

Ligin 2’nci devre hazırlıklarına bu akşam start verecek olan Beşiktaş, kamp yapmak için Antalya’yı seçti. Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan Siyah Beyazlılar, Sabiha Gökçen’den kalkan özel uçakla Antalya’ya geldi.Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı.

 

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